Царьград

5 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Гулинов
    Ужас с ситуацией Владимира Данилец это маленький винтик во всей той ЖЕСТИ, что устроили руками зеленского и ему подоб...Захарова одним сл...
  • Алексей
    У него и запой и шизофрения и глупость одновременноСекретарь СНБО Ук...
  • Юрий Вершинин
    А что это у ботана морда такая кислая?Украина непричаст...

Не в силах даже МАГАТЭ: Русский дипломат рассказал о нюансах поиска "грязной бомбы" на Украине

Не в силах даже МАГАТЭ: Русский дипломат рассказал о нюансах поиска "грязной бомбы" на Украине

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что МАГАТЭ в состоянии выявить создание "грязной бомбы", но на Украине сотни объектов с радиоактивными материалами и проверить все их не в состоянии даже эта организация.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх