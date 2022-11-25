Не в силах даже МАГАТЭ: Русский дипломат рассказал о нюансах поиска "грязной бомбы" на Украине

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что МАГАТЭ в состоянии выявить создание "грязной бомбы", но на Украине сотни объектов с радиоактивными материалами и проверить все их не в состоянии даже эта организация.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что МАГАТЭ в состоянии выявить создание "грязной бомбы", но на Украине сотни объектов с радиоактивными материалами и проверить все их не в состоянии даже эта организация.
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