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    гнать надо таких из рядов полиции поганой метлой а Бастрыкину по шапке и по мягкому месту что бы меньше сидел а больш...Русская община сх...
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Русская община схлестнулась с кавказцами в столице. В полицию забрали именно русских, им же угрожают родственники нападавших

Русская община схлестнулась с кавказцами в столице. В полицию забрали именно русских, им же угрожают родственники нападавших

# Чернильница   Сегодня с утра прочитал очень любопытную новость от Русской общины, которая в очередной раз не дала случится трагедии, за что в итоге подверглась нападению неизвестных и наказанию от стражей порядка.

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Комментарии
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Александр Воронин
Угнетение русских почему то давно не удивляет...
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1 час.
олег гречанин
Бывает частенько читаю,что после такого то случая,обратились за помощью к Бастрыкину,взял под контролбь..Потом-что что то там  кому то из тех ,кто не наш,что то прилетело(то ли срок, то ли штраф)..Но!!Я ни разу нигде не прочитал и не слышал,что бы &quot;прилетело&quot; ко му то из силовиков,кто &quot;разрулил&quot;,&quot;спустил на тормозах&quot;, &quot;не отреагировал&quot;, отпустил,дал не правильную оценку преступлению и применил слабую статью и так далее..Ни про ментов не слыхал,ни про прокуратуру...
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37 мин.
дима дубровин
гнать надо таких из рядов полиции поганой метлой а Бастрыкину по шапке и по мягкому месту что бы меньше сидел а больше делом занимался.
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8 мин.

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