Русская община схлестнулась с кавказцами в столице. В полицию забрали именно русских, им же угрожают родственники нападавших

олег гречанин

Бывает частенько читаю,что после такого то случая,обратились за помощью к Бастрыкину,взял под контролбь..Потом-что что то там кому то из тех ,кто не наш,что то прилетело(то ли срок, то ли штраф)..Но!!Я ни разу нигде не прочитал и не слышал,что бы "прилетело" ко му то из силовиков,кто "разрулил","спустил на тормозах", "не отреагировал", отпустил,дал не правильную оценку преступлению и применил слабую статью и так далее..Ни про ментов не слыхал,ни про прокуратуру...