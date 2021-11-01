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Полицейские Еврейской автономной области рассказали участникам межрегионального образовательного форума «MediaSpace» как создать безопасное медиапространство

В Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема состоялся недельный образовательный форум «MediaSpace», который собрал вместе студентов из Приморья, Забайкальского края, Амурской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области.

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