Полицейские Еврейской автономной области рассказали участникам межрегионального образовательного форума «MediaSpace» как создать безопасное медиапространство

В Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема состоялся недельный образовательный форум «MediaSpace», который собрал вместе студентов из Приморья, Забайкальского края, Амурской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области.
Популярные статьи
- Убил и съел: в Приморье мужчину арестовали за жестокое обращение с собакой
- Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими в Кировской области
- Подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Республике Бурятия, оставили без связзи условного противника
Свежие комментарии