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Новые правила для владельцев жилья: изменения с 1 сентября 2025 года

Новые правила для владельцев жилья: изменения с 1 сентября 2025 года

В 2025 году владельцев приватизированных квартир ждут изменения: с 1 сентября обязательна регистрация жильцов с правом пожизненного проживания в ЕГРН, сделки потребуют согласия всех жильцов, а снос аварийного жилья предусматривает альтернативу нуждающимся.

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