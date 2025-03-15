Новые правила для владельцев жилья: изменения с 1 сентября 2025 года

В 2025 году владельцев приватизированных квартир ждут изменения: с 1 сентября обязательна регистрация жильцов с правом пожизненного проживания в ЕГРН, сделки потребуют согласия всех жильцов, а снос аварийного жилья предусматривает альтернативу нуждающимся.