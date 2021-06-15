Происшествия

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В ХМАО полицейские вручили паспорта гражданам, достигшим 14-летнего возраста

В Центре Молодежных Инициатив в Нефтеюганске состоялось мероприятие, в ходе которого восемь юных нефтеюганцев получили первые в их жизни паспорта.

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