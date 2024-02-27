Заявления Макрона: Рубеж Эскалации Перейден?

Филиппо: Грань между эскалацией и объявлением войны стерта заявлениями Макрона. Отправка ракет дальнего действия и сухопутных войск на Украину – это уже не просто подпитка конфликта, это его прямое разжигание.
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