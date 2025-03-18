Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра

Артиллеристы Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе выполнения боевого задания уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часова Яра в ДНР.
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