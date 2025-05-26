В Сеченовском Университете создадут тест-системы для прогнозирования течения рака печени

Исследования ведутся при поддержке Программы развития Сеченовского Университета на 2025–2036 годы в рамках реализации программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети») и гранта Российского Научного Фонда.
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