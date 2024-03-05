Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Никулинский суд Москвы вместо оглашения приговора возобновил судебное следствие по делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева по делу о хищении.
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