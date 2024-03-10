Госдеп США выступил за поздравление женщин только после их письменного согласия

Фото из открытых источников сети Интернет 2 дня назад 1,3K прочитали В самом начале статьи я бы хотел поздравить всех подписчиц и читательниц моего канала в Международным женским днём! Хотелось бы пожелать Вам всего самого наилучшего, доброго и светлого.
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