Госдеп США выступил за поздравление женщин только после их письменного согласия

Фото из открытых источников сети Интернет 2 дня назад 1,3K прочитали В самом начале статьи я бы хотел поздравить всех подписчиц и читательниц моего канала в Международным женским днём! Хотелось бы пожелать Вам всего самого наилучшего, доброго и светлого.