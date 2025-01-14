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Трамп заявил о своем желании поскорее встретиться с Путиным

Трамп заявил о своем желании поскорее встретиться с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине, но сначала республиканцу нужно официально вступить в должность.

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