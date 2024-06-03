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Россияне предложили для обмена с иностранцами активы на ₽35 млрд

Российские инвесторы предложили иностранным коллегам для обмена замороженными активами бумаги стоимостью более чем 35 миллиардов рублей, большая часть которых приходится на акции и депозитарные расписки крупных компаний, таких как Tesla и Microsoft.

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