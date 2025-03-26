Биолог Лялина: антибиотики могут содержаться в молоке, рыбе и меде

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life предупредила, что в продуктах животного происхождения могут содержаться антибиотики.
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