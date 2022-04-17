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Рентген не выявил серьезной травмы у Скотти Барнса. МРТ назначена на воскресенье

Рентген не выявил серьезной травмы голеностопного сустава у новичка «Торонто» Скотти Барнса. В воскресенье форвард пройдет МРТ-обследование, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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