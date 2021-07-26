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Синоптик Синенков предупредил, что в понедельник в Москве воздух прогреется до +27 градусов

Синоптик Синенков предупредил, что в понедельник в Москве воздух прогреется до +27 градусов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков в рамках разговора с журналистами в понедельник, 26 июля, рассказал, какую погоду следует ожидать сегодня днем москвичам и гостям города.

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