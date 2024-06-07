Саудовская Аравия объединила ряд  футуристических проектов в макрорегион Magna

Часть проектов отелей, которые вошли в макрорегион Magna / © NEOM Таким образом, под руководством NEOM появилось четыре макрорегиона для застройки: город-небоскреб «Зеркальная линия» (The Line); горнолыжный курорт в сердце пустыни «Тройена» (Trojena); плавучий город «Оксагон» (Oxagon); футуристические отели вдоль побережья Красного моря (Magna).