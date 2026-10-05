Прокуратура Липецкой области заставила подрядчика завершить благоустройство сквера за 5,9 млн рублей

В Усманском округе подрядчик не уложился в сроки по благоустройству общественного пространства, но после представления надзорного ведомства всё-таки завершил объект.
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