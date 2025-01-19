18 января «жёлто-зелёные» отметили столетие клуба победой над клубом из города Абакан. Встреча завершилась со счётом 8:0На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Водника» Иван Максимов отметил, что несмотря на то, что это был календарный матч, «все ребята понимали, что это непростой день».