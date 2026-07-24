НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Сорокин о драках вратарей: «Шестеркин не струшевал, молодец. Василевский тоже достойно выглядел, Бобровский. Задиристые ребята. Я в этом тренде не буду участвовать»

Голкипер « Айлендерс » Илья Сорокин высказался о драках вратарей в НХЛ. В сезоне-2025/26 голкипер Игорь Шестеркин подрался с Якобом Маркстремом , Сергей Бобровский – с Алексом Недельковичем,  Андрей Василевский – с Джереми Свайменом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии