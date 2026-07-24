Сорокин о драках вратарей: «Шестеркин не струшевал, молодец. Василевский тоже достойно выглядел, Бобровский. Задиристые ребята. Я в этом тренде не буду участвовать»

Голкипер « Айлендерс » Илья Сорокин высказался о драках вратарей в НХЛ. В сезоне-2025/26 голкипер Игорь Шестеркин подрался с Якобом Маркстремом , Сергей Бобровский – с Алексом Недельковичем, Андрей Василевский – с Джереми Свайменом.
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