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  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , да у  них ВСЯ , ВСЯ АРМИЯ 70 000-...!!!!  , КОГО  же тогда они оставят  ЗАЩИЩАТЬ ПРОКЛЯТЫЙ  остров ...???Британия может на...
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Принуждение Украины к нейтралитету не приведет к миру, — МИД Финляндии

Принуждение Украины к нейтралитету не приведет к миру, — МИД Финляндии

Принуждение Киева к нейтралитету не приведет к мирному урегулированию кризиса на Украине. Об этом, ссылаясь на выступление в кулуарах Парижского форума мира министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.

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