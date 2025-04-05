Геннадий Бережнов

То чего они лишились из вооружения им поставят, вот только народ в Киеве убывает ежедневно до тысячи чел. Однако приходят уже молодёжь и бьётся насмерть. Ждать от них прагматизма не стоит, а бить нужно пока не протрезвеют!