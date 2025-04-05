Начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин заявил, что военные на белгородском направлении нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах трех населенных пунктов Сумской области.
Раскрыты потери ВСУ на белгородском направлении
Комментарии
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Геннадий Бережнов
То чего они лишились из вооружения им поставят, вот только народ в Киеве убывает ежедневно до тысячи чел. Однако приходят уже молодёжь и бьётся насмерть. Ждать от них прагматизма не стоит, а бить нужно пока не протрезвеют!
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