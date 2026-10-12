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Авто - Мото - Новости

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АвтоВАЗ показал Lada Iskra с турбомотором отдачей 259 л.с.

АвтоВАЗ показал Lada Iskra с турбомотором отдачей 259 л.с.

В Подмосковье состоялся финал Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Этот этап стал особенным для марки Lada: на трассе Moscow Raceway отметили 55-летие заводского автоспорта АвтоВАЗа.

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