Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Вместо африканских деревень лучше жителей Карабаха разместить в России!Военнослужащие ро...
  • Простой Обыватель
    Каждый день пишут про выплаты. Но условия для их получения  составлены так, что их получают только мигранты и коррумп...Россиянам операти...
  • Валентина Матвеенко
    Скорее всего это законопроект предложенный ,но не одобренный...хотя во многих странах 13 пенсия имеет место быть давно..Да будет 13 пенси...

За махинации с несуществующими квартирами привлекли жительницу Уссурийска

За махинации с несуществующими квартирами привлекли жительницу Уссурийска

Прокуратура Спасска-Дальнего утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Уссурийска и ее подельника, которые на схемах с арендой несуществующего жилья обманули 19 человек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на официальный TG-канал (18+) прокуратуры Приморского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх