За махинации с несуществующими квартирами привлекли жительницу Уссурийска

Прокуратура Спасска-Дальнего утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Уссурийска и ее подельника, которые на схемах с арендой несуществующего жилья обманули 19 человек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на официальный TG-канал (18+) прокуратуры Приморского края.