Бесплатное обновление Final Fantasy 16 добавит быстрое выполнение квестов, наборы навыков и многое другоеВо время PAX East 2024 команда разработчиков Final Fantasy 16 раскрыла массу новой информации о своем втором платном DLC, The Rising Tide.
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