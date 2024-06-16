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Шварцман лидирует в гонке "24 часа Ле-Мана" после трех часов гонок

Шварцман лидирует в гонке "24 часа Ле-Мана" после трех часов гонок

После трех часов гонки "24 часа Ле-Мана" экипаж Ferrari, представляющий команду AF Corse, лидирует. Роберт Шварцман сменил Роберта Кубицу на месте пилота и более чем на минуту опережает болид Toyota № 8.

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