Насколько посудомойка экономичней мытья посуды руками: почему из капсул, порошка или таблеток можно пользоваться только двумя

Фото автора И снова традиционный анекдот в тему: Женщины разговорились в офисе: - Ты представляешь, вчера вечером специально оставила в мойке грязную посуду после ужина, сфотографировала и выложила в сеть с подписью "Я женщина, а не посудомойка!" - И что? Муж купил? - Не знаю, но за ночь пост лайкнуло 52 таракана.