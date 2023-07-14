Черный поезд едет к нам: между Петербургом и Москвой будет курсировать необычный экспресс

Рассказываем, что за черный экспресс будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.Частная железнодорожная пассажирская компания «Тверской экспресс» объявила о своих планах выпустить уникальный поезд, который называется «Ночной экспресс».
Рассказываем, что за черный экспресс будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.Частная железнодорожная пассажирская компания «Тверской экспресс» объявила о своих планах выпустить уникальный поезд, который называется «Ночной экспресс».
Свежие комментарии