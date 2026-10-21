👍 Запрет на продажу вейпов в Крыму может стать примером для других регионов России Такое мнение высказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.
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