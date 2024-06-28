Сергей Селин высказался об иностранных агентах, которые поливают грязью Россию

Актер Сергей Селин сказал, что думает о сбежавших звездах. Артист, исполняющий роль старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале, высказал своё мнение о поведении двух артистов, которые два года назад покинули Россию.
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