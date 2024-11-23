Движение транспорта по Крымскому мосту из Тамани в Керчь временно приостановили

Движение транспорта по Крымскому мосту из Тамани в Керчь временно приостановлено. Об этом 23 ноября сообщили в Telegram-канале, публикующем оперативную информацию о ситуации на прилегающих к мосту дорогах.
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