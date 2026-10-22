Античастицу удерживали в ловушке несколько месяцев Физики Северо-Западного университета США впервые подготовили одиночный позитрон — античастицу электрона — в контролируемом квантовом состоянии и научились целенаправленно управлять его энергетическими уровнями.
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