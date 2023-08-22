БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эрдоган обзаводится собственными камикадзе. Для каких целей?

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«Османский лучник» объединил возможности крылатой ракеты и барражирующего боеприпаса Виталий Орлов На фото: БПЛА Bayraktar TB2 (Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press) Один из лидеров военно-промышленного комплекса Турции компания Baykar Tech, в последнее время все чаще упоминаемая в связи с анонсированным ею строительством завода по производству БПЛА на территории бандерштата, активно развивает направление беспилотных авиационных комплексов с разведывательным и ударным потенциалом.

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