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Перед началом большого торга: Париж и Лондон готовятся отправить на Украину свои войска

Перед началом большого торга: Париж и Лондон готовятся отправить на Украину свои войска

Ведущее французское ежедневное издание праволиберальных взглядов Le Monde пишет о том, что, по мере того, как конфликт на Украине вступает в новую фазу эскалации, в европейских политических кругах вновь пошла дискуссия о целесообразности отправки на берега Днепра наземных войск.

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