Урожай огурцов будет на 2 недели раньше: секрет в рассаде, которая получается крепче обычной

Чем раньше огуречная рассада переносится в открытый грунт, тем раньше будет и урожай. Но для переноса рассада обязательно должна быть крепкой, а в этом поможет простой способ с посадкой в небольших стаканах.
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