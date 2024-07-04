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Царьград

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В Госдуме признали ошибкой заморозку пенсионных накоплений

В Госдуме признали ошибкой заморозку пенсионных накоплений

Об этом рассказал депутат Анатолий Аксаков в ходе Финансового конгресса Банка России.Ошибкой оказался закон о заморозке пенсионных накоплений, принятый Госдумой в 2014 году, рассказал депутат Анатолий Аксаков в ходе Финансового конгресса Банка России.

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