Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Айо Досунму рассказал, как использовал против Брэдли Била прием, которому тот его и научил

Айо Досунму рассказал, как использовал против Брэдли Била прием, которому тот его и научил

Разыгрывающий «Чикаго» Айо Досунму рассказал, как Брэдли Бил («Вашингтон») дал ему совет во время матча, а потом был недоволен тем, что Досунму применил этот прием против него самого.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх