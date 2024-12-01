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Чемпионат России по футзалу. 11-й тур. «Ухта» обыграла «Сибиряка», «Норильский никель» встретится с «Торпедо», другие матчи

Чемпионат России по футзалу БЕТСИТИ Суперлига 11-й тур Первые матчи 1 декабря, воскресенье Сибиряк – Ухта – 3:9 (2:6)   ЛКС – Тюмень – 13.

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