Пельистри о Роналду: «Криштиану впечатлил меня, он всегда приходит одним из первых и уходит одним из последних. Кроме того, он очень человечен»

Факундо Пельистри рассказал, чем его впечатлил Криштиану Роналду. «Что в Криштиану Роналду привлекло мое внимание больше всего? Когда я увидел его, он произвел на меня впечатление, он всегда приходит одним из первых и уходит одним из последних, об этом часто говорят, но я убедился в этом.