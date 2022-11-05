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Пельистри о Роналду: «Криштиану впечатлил меня, он всегда приходит одним из первых и уходит одним из последних. Кроме того, он очень человечен»

Факундо Пельистри рассказал, чем его впечатлил Криштиану Роналду.  «Что в Криштиану Роналду привлекло мое внимание больше всего? Когда я увидел его, он произвел на меня впечатление, он всегда приходит одним из первых и уходит одним из последних, об этом часто говорят, но я убедился в этом.

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