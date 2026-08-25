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Царьград

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Кафельников заявил о спаде в русском теннисе и назвал причины

Кафельников заявил о спаде в русском теннисе и назвал причины

Евгений Кафельников, олимпийский чемпион, выразил обеспокоенность спадом в русском теннисе. Мирра Андреева лидирует среди российских женщин в рейтинге WTA, а среди мужчин Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов входят в топ-100 ATP.

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