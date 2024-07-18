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Новый речной маршрут «Казань — Сарапул» открылся в рамках проекта «Великий Волжский путь»

Новый речной маршрут «Казань — Сарапул» открылся в рамках проекта «Великий Волжский путь»

Теперь туристы за одно путешествие смогут побывать сразу в разных регионах России.фото: vk.com--> Новый регулярный речной маршрут из Казани до Сарапула открылся 18 июля в рамках проекта «Великий Волжский путь».

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