Новый речной маршрут «Казань — Сарапул» открылся в рамках проекта «Великий Волжский путь»

Теперь туристы за одно путешествие смогут побывать сразу в разных регионах России.фото: vk.com--> Новый регулярный речной маршрут из Казани до Сарапула открылся 18 июля в рамках проекта «Великий Волжский путь».
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