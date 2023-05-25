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Гран-при ФИДЕ (жен). 4-й этап. Асаубаева сыграет с Горячкиной, Костенюк против Шуваловой, Келбаса встретится с Лагно, другие партии

Гран-при ФИДЕ Женщины 4-й этап Никосия, Кипр 10-й тур Начало партий – 15.15 по московскому времени.  Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Александра Горячкина (Россия)  Харика Дронавалли (Индия) – Белла Хотенашвили (Грузия)  Динара Вагнер (Германия) – Тань Чжунъи (Китай) Нана Дзагнидзе (Грузия) – Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) Александра Костенюк (Швейцария) – Полина Шувалова (Россия)  Оливия Келбаса (Польша) – Екатерина Лагно (Россия) ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными.

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