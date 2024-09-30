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Царьград

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Шоу Гудкова испугало даже Европу: Комик оказался связан с извращениями?

Шоу Гудкова испугало даже Европу: Комик оказался связан с извращениями?

В Сети завирусился странный ролик сомнительного содержания, главной фигурой которого стал Александр Гудков.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Раз не трогают, значит, наверняка, кто-то его сильно любит. Во всех смыслах этого термина.
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