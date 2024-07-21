Воскресным утром в Пулково задерживаются 14 рейсов

Массовые задержки зафиксированы в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково. Компании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Smartavia, «Северный Ветер» и Turkish Airlines изменили время вылета своих бортов, некоторые рейсы перенесены на следующий день.