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Эстонские журналисты заметили: Россия побеждает. Не прошло и четырех лет

Эстонские журналисты заметили: Россия побеждает. Не прошло и четырех лет

Съемочная группа новостной программы телеканалов ETV и ETV+ "Актуальная камера" побывала на одном из самых горячих участков фронта в Харьковской области, где украинские военные сдерживают наступление российских сил.

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Ринат Ахметуллин
Чёртовы ублюдки хохлы.
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15 час.
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