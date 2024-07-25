Туристки в коротких шортиках пошли в лес в Крыму на прогулку

Закончилось развлекательно-познавательное мероприятие ночью с применением грубой мужской силы. Накануне в спасательную службу поступил сигнал о заблудившихся в горах Южная Демерджи двух девушках – в районе Долины Привидений они сошли с тропы и с наступлением темноты оказались на опасном уступе.