Туристки в коротких шортиках пошли в лес в Крыму на прогулку

Закончилось развлекательно-познавательное мероприятие ночью с применением грубой мужской силы. Накануне в спасательную службу поступил сигнал о заблудившихся в горах Южная Демерджи двух девушках – в районе Долины Привидений они сошли с тропы и с наступлением темноты оказались на опасном уступе.
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