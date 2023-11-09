Проблемы с памятью и концентрацией: какие продукты могут нарушить работу мозга Алёна ЮрьеваМы все знаем, что питание играет важную роль в поддержании общего здоровья, но мало кто задумывается о том, как продукты, которые мы употребляем, могут влиять на мозг и когнитивные функции.