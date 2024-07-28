Гастроэнтеролог Сухорукова раскрыла пользу смородины для здоровья

В черной смородине содержится клетчатка, пектиновые вещества и витамины. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова, передает РИА Новости.
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