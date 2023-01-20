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В Северной Осетии «Студенческий десант» добрался в самый высокогорный район республики

Студенты получили возможность не только наблюдать за деятельностью участковых уполномоченных, дежурной части, кинологической службы, но и побывать в роли полицейских.

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