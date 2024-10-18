На Украине женщины попытались перевернуть микроавтобус с работниками военкомата

Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против женщин, пытавшихся перевернуть микроавтобус, в котором находились сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине).
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