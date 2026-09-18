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"Смерть в нищете или Собчак-доминатрикс?". В телеграме обсуждают слова Ксении Собчак, которая обвинила владельцев брендов в манипуляциях

"Смерть в нищете или Собчак-доминатрикс?". В телеграме обсуждают слова Ксении Собчак, которая обвинила владельцев брендов в манипуляциях

В телеграме обсуждают заявление 44-летней журналистки Ксения Собчак, которая обвинила владельцев брендов, недавно массово жаловавшихся на проблемы в бизнесе, в манипуляциях.

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